FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın İstanbul'da başlayacak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarasının belli olacağı organizasyonda Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra Çekya'dan ZVVZ USK Prag, İspanya'dan Perfumerias Avenida ve Macaristan'dan Sopron Basket mücadele edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk gününde yarı final müsabakaları oynanacak. Saat 17.00'de Fenerbahçe Safiport ile ZVVZ USK Prag, saat 20.00'de ise Perfumerias Avenida ile Sopron Basket karşı karşıya gelecek.
Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 10 Nisan Pazar günü 2021-2022 sezonunun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak, kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.
FENERBAHÇE 3 KEZ FİNAL OYNADI
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.
Sarı-lacivertli ekip, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 2013 ile 2014 yıllarında gerçekleştirilen Sekizli Final ve 2017'de düzenlenen Dörtlü Final turnuvalarında finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.
Fenerbahçe, 2013'te Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
İSTANBUL 4. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon, 4. kez İstanbul'da belli olacak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, 2012, 2016 ve 2021'de İstanbul'da sahibini bulmuştu.
2012'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Sekizli Final'de Ros Casares (İspanya), 2016'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ve 2021'de Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonlarında ise Rus ekibi UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.
KUPANIN TARİHÇESİ
Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.
Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
REKOR DAUGAVA RİGA'DA
Bu sezon 63. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.
Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı kazandı.
Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.
Bu turnuvada 2014 yılında Sekizli Final'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.
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