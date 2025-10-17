Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin en çok beklenen derbilerinden biri bu hafta Galatasaray MCT ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. İki ezeli rakip, ligdeki 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, hangi takımın üstünlük kuracağı şimdiden büyük merak konusu. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmada takımlarının performansını görmek için sabırsızlanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe basketbol derbisine dair tüm ayrıntılar…