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        Haberler BBC Dünya Portekiz’de seçim: Sağ ittifak ilk sırada, aşırı sağ oyunu ikiye katladı

        Portekiz’de seçim: Sağ ittifak ilk sırada, aşırı sağ oyunu ikiye katladı

        Portekiz'de Pazar günü düzenlenen genel seçimde sağ ittifak en çok oyu alsa da Parlamento'da çoğunluğu elde edecek sayıya ulaşamadı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 11.03.2024 - 07:33
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        Portekiz'de seçim: Sağ ittifak ilk sırada, aşırı sağ oyunu ikiye katladı
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        Demokratik İttifak’ın lideri Luis Montenegro Reuters

        Demokratik İttifak’ın lideri Luis Montenegro

        Portekiz’de Pazar günü düzenlenen genel seçimde sağ ittifak en çok oyu alsa da Parlamento’da çoğunluğu elde edecek sayıya ulaşamadı.

        İlk sonuçlara göre Demokratik İttifak yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken sekiz yıldır iktidarda olan merkez sol Sosyalistler yüzde 29’la ikinci sırada yer aldı.

        Kamu yayıncısı RTP’nin sandık çıkış anketine göre aşırı sağcı Chega (Yeter) partisinin yüzde 14-17 arası oy aldığı tahmin ediliyor.

        İki yıl önceki genel seçimde yüzde 7 oy alan parti, seçim kampanyasında yolsuzluk ve göçe odaklanmıştı.

        İlk defa beş yıl önce Parlamento’ya giren parti, hiçbir partinin çoğunluğu elde edemediği Parlamento’da kimin iktidara geleceğini belirleyen kilit bir role sahip olmayı umuyor.

        Sosyalist Başbakan Antonio Costa’nın dört ay önce yolsuzluk suçlamaları sonrası istifa etmesinin ardından ülkede erken seçim düzenlendi.

        10 milyon seçmenin olduğu ülkede katılım oranı bu seçimde son dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

        Demokratik İttifak’ın 230 sandalyeli parlamentoda 91 sandalyeye sahip olacağı hesaplanıyor.

        Seçimi dördüncü sırada bitiren Liberal İnisiyatif’in desteğini alsalar bile, Demokratik İttifak ancak bir azınlık hükümeti kurabilecek.

        Bu da Ekim ayındaki bütçe görüşmeleri için başka partilerin de desteğini almak zorunda kalacakları anlamına geliyor.

        Chega lideri Andre Ventura, partisinin Portekiz’deki iki parti düzenine son verdiğini ve bir hükümetin kurulmasına yardım etmek istediklerini söyledi.

        Andre Ventura Reuters

        Andre Ventura

        Ventura “Sağ partiler Parlamento’da belirgin bir çoğunluğa sahip olacak” dedi.

        Öte yandan Demokratik İttifak’ın lideri Luis Montenegro, aşırı sağ ile görüşmeyeceklerini açıkladı.

        Geçmişte Demokratik İttifak’ta yer alan Ventura’yı ise ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla suçladı.

        Kesin sonuçlar henüz gelmese de, Sosyalistlerin ikinci sırada olacağı netleşti.

        Partinin kampanya direktörü Joao Torres, seçim sonuçlarının bekledikleri gibi gelmediğini ve bundan sonra muhalefette yer alacaklarını söyledi.

        Portekiz ekonomisi son yıllarda büyümekte zorlandıktan sonra geçen yıl yüzde 2,3’lük bir büyüme gerçekleştirmişti.

        Bu yıl ise daha düşük bir performans bekleniyor.

        Ülke genelinde maaşlar artmazken kira fiyatlarının hızla yükselmesi, merkez sol hükümetin oyunu azaltan nedenlerin başında geliyordu.

        • Portekiz Başbakanı Costa yolsuzluk soruşturmasının ardından istifa etti
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