Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Portekiz-Türkiye karşılaşmasının genel bilet satışı ise yarın saat 12.00'de başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamadan satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Portekiz-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 200 lira olarak belirlendi.