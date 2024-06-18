Portekiz - Çekya | CANLI YAYIN

Portekiz ile Çekya, EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Portekiz, 28 yıldır rakibine kaybetmiyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Marco Guida

STAT: Leipzig

YAYIN: TRT 1

Portekiz: Costa, Mendes, Pepe, Dias, Dalot, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo

Çekya: Stanek, Holes, Haranac, Krejci, Coufal, Sulc, Soucek, Provod, Doudera, Kuchta, Schick

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışıyor.

Geride kalan 5 maçta Portekiz 4, Çekya bir defa kazandı.

Portekiz ile Çekya tarihlerinde 6. kez kozlarını paylaşacak.

Şampiyona tarihinde en iyi derecesini EURO 1996'da elde eden Çekya, final oynama başarısı gösterdi.

Çekya, Çekoslovakya dağıldıktan sonra Portekiz ile karşılaştığı maçlarda tek galibiyetini, EURO 1996'da elde etti.

RONALDO YENİ REKORLAR PEŞİNDE

EURO 2016 şampiyonu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giymesi halinde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 25 karşılaşmada 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu ünvanına da sahip Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak.