Portekiz - Çekya | CANLI YAYIN
Portekiz - Çekya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Portekiz ile Çekya, EURO 2024 F Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Elemelerde 10'da 10 yapan Portekiz, Çekya'yı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamak ve A Milli Takımımızla oynayacağı maç öncesinde 3 puanı elde etmek istiyor
Portekiz ile Çekya, EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Portekiz, 28 yıldır rakibine kaybetmiyor.
SAAT: 22.00
HAKEM: Marco Guida
STAT: Leipzig
YAYIN: TRT 1
Portekiz: Costa, Mendes, Pepe, Dias, Dalot, Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo
Çekya: Stanek, Holes, Haranac, Krejci, Coufal, Sulc, Soucek, Provod, Doudera, Kuchta, SchickMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Rakibini uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışıyor.
İKİ TAKIM ALTINCI KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Portekiz ile Çekya tarihlerinde 6. kez kozlarını paylaşacak.
Geride kalan 5 maçta Portekiz 4, Çekya bir defa kazandı.
Bu karşılaşmalarda Portekiz 10, Çekya 2 gol kaydetti.
PORTEKİZ SON MAÇI FARKLI SKORLA KAZANDI
Portekiz, rakibiyle oynadığı son maçtan farklı skorla galip ayrıldı.
İki takım, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül 2022'de Çekya'da karşılaştı.
Diogo Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diogo Jota'nın golleriyle sonuca giden Portekiz, maçı 4-0 kazandı.
ÇEKYA TEK GALİBİYETİNİ 1996'DA ALDI
Çekya, Çekoslovakya dağıldıktan sonra Portekiz ile karşılaştığı maçlarda tek galibiyetini, EURO 1996'da elde etti.
Turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşan Çekler, 1-0'lık skorla galip geldi.
Şampiyona tarihinde en iyi derecesini EURO 1996'da elde eden Çekya, final oynama başarısı gösterdi.
RONALDO YENİ REKORLAR PEŞİNDE
EURO 2016 şampiyonu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giymesi halinde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 25 karşılaşmada 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.
Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu ünvanına da sahip Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak.