Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada F Grubu ekipleri Portekiz ve Almanya kupanın 10. gününde karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

PORTEKİZ ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 F Grubu dördüncü maçında Portekiz ve Almanya 19 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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