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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Portekiz: 2 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Portekiz: 2 - Çekya: 1 | MAÇ SONUCU

        EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden olan Portekiz ve Çekya kozlarını paylaştı. Portekiz son dakikalarda bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı. İlk maçlar sonucunda F Grubu'nda Portekiz ve Türkiye 3 puan alırken Gürcistan ile Çekya puanla tanışamadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:54
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        EURO 2024'te, A Milli Takım ile aynı grupta bulunan Portekiz ve Çekya kozlarını paylaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynana mücadeleyi 2-1 Portekiz kazandı.

        Mücadelede ilk gol 62. dakikada Çekya forması giyen Provod'dan gelirken Portekiz'in ilk golünü ise yine Çekya forması giyen Hranac 69. dakikada kendi kalesine atarak kaydetti. Mücadelenin son dakikaları büyük heyecana sahne alırken Portekiz forması giyen Francisco Conceição 90+2'de golü attı ve skoru belirledi.

        F Grubu ikinci maçları 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak. Bu mücadelelerde Türkiye-Portekiz ile Çekya ise Gürcistan ile karşılaşacak.

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