Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Popstar Abidin: Ünlü kalmak benim için zor işti!

2000’li yıllara damgasını vuran 'Popstar' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Abidin Özşahin ile buluştuk. 'Popstar'ın ilk şampiyonu olan Özşahin, değişen hayatını ve şimdilerde neler yaptığını anlattı

13.03.2022 - 08:03 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • Türk televizyonları, 2000'li yılların ilk dönemlerinden itibaren pek çok reality şovu ekranlarına taşımaya başladı. 'BBG'nin (Biri Bizi Gözetliyor) ardından izleyiciler 'Popstar' ile tanıştı. Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer gibi isimlerin de juri koltuğunda oturduğu yarışma reyting rekorları kırdı. Programda yaşanan polemikler ise adeta magazin gündemini belirliyordu. Jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın da önüne geçiyordu.

  • 13 hafta süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kaldı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu halk SMS ile belirledi. 30 milyon kısa mesaj atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin, Türkiye'nin 'Popstar'ı oldu. Şöhretin zirvesini yaşadı, sokakta yürümekte zorlandı. Pek çok kişi onu Tarkan'ın veliahtı olarak gösterdi ama şimdilerde ise bambaşka bir hayatı var...

  • 'Popstar Abidin' olarak ile hayatımıza girdin. Şimdilerde neler yapıyorsun?

    Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum.

  • İstanbul'dan neden ayrıldın?
     
    Her şeyden önce İstanbul ile bağım hiçbir zaman kopmadı gerek müzik anlamında gerek şu anki mevcut işlerimin sebebiyle. Yarışmadan çok önce Eskişehir’de okurken sık sık ziyaret etmeyi Ankara’dan da kopamadım. Müzik vesilesiyle İstanbul’a yerleştikten sonra yaklaşık dört sene orada ikamet ettim. Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanda müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara’da yaşamaya karar verdim. Çünkü amacım sadece müzik yapmak değildi. 2007 yılında kurumsal jingle ve seslendirme hizmeti veren reklam prodüksiyon firmamı kurdum. Halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunu olduğum için başka alanlarda da bir girişimcilikte bulunmak istedim. Yönetim danışmanlığı hizmeti veren bir firma daha kurdum. Ve şu an orada da şirketlere kurumsal iletişim ve marka stratejistliği yapıyorum.

  • Müzik yolculuğu nasıl başladı?

    Birçok müzisyen gibi benimde sahneye ilk adımım lise yıllarında başladı. Sahnede olmayı seven ama aynı zamanda prodüksiyon ve medya sektörüne de girmek isteyen biri olarak gençliğim bu yolu yürümekle geçti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.