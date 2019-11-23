Pop müziğin efsanevi isimlerinden olan Michael Jackson'ın hayatını konu edinen bir sinema filmi geliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre başarılarıyla olduğu kadar hakkında çıkan iddialarla da gündemde olan şarkıcının biyografik sinema filmini Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King tarafından hazırlanacak.

Gladyatör, Göklerin Hakimi (The Aviator),James Bond serisinin Skyfall ve Spectre filmlerinden tanıdığımız John Logan filmin senaryosunu kaleme alacak.

2009’da hayatını kaybeden ikonik yıldızın filminde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı henüz belli değil... Hatta Graham King'in şu an için herhangi bir stüdyoyla anlaşmadığı belirtiliyor. Ancak King, Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminde 20th Century Fox ile anlaşma sağlamıştı.

1964 yılında Indiana'da kurulan Jackson Five grubuyla adını duyuran yıldızın filminde şarkıcının yükselişi, cinsel istismar iddialarından kaynaklanan hukuki süreç ve yasal mücadeleler de yer alacak.

LEAVING NEVERLAND GÜNDEME OTURMUŞTU

51 yaşında hayatını kaybeden Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyada gündem olmuştu.

Neverland Çiftliği'nde, Jackson'ın davet ettiği çocuklara cinsel istismarını konu edinen Leaving Neverland belgeseli tepkilere yol açmış, pop yıldızının ailesi bunun karalama kampanyası olduğunu belirtmişti.

Michael Jackson Vakfı ise Wade Rabson ve James Safechuck'a odaklanan belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra HBO'ya tam 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Hem yaşamında hem de ölümünden sonra adı taciz iddialarıyla anılan Jackson, "Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı" açıklamasını yapmıştı.