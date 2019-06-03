ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD yönetiminin İsrail-Filistin barış planının İsrail'e öncelik tanıyan tek taraflı bir plan olarak değerlendirilip yeterli ilgiyi göremeyeceğini beklediğini ifade ettiği ortaya çıktı.

YAHUDİ STK'SINDA FİKRİNİ PAYLAŞTI

AA'daki habere göre Washington Post gazetesi, Pompeo'nun New York merkezli Yahudi sivil toplum kuruluşu "Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı"nın kapalı bir toplantısında, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmelerine ulaştı.

"İÇİNDE 2 İYİ, 9 KÖTÜ ŞEY VAR"

Habere göre, Pompeo söz konusu toplantıda, bazı kişilerin, Donald Trump yönetiminin bu ay açıklanması beklenen barış planının "uygulanamayacağını" veya "ilgi görmeyeceğini" düşündüğünü ancak planın iyice düşünülmeden reddedilmemesi gerektiğini söyledi.

"MESELE, BUNU NASIL İNŞAA EDECEĞİMİZ"

Pompeo, "(Plan) reddedilebilir. Nihayetinde bu olabilir. 'Plan orijinal değildi. Bizim işimize yaramadı' veya 'İki iyi şey varken içinde dokuz kötü şey var. Biz yokuz' diyenler olacak. Ancak bizim için asıl mesele, bunu nasıl inşa edeceğimize yönelik gerçek görüşmeler yapabileceğimiz alanın olup olmayacağıdır" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI BAŞLATABİLİR"

Trump yönetiminin planıyla İsrail ile Filistin arasında donmuş çatışmaları tekrar başlatabileceğini ima eden Pompeo, tüm tarafların planı ciddi bir şekilde ele almasını ve ABD yönetimine planla ilgili kendini ifade etme fırsatı verilmesini umduğunu belirtti.

"İSRAİL'İN HOŞUNA GİDECEK BİR PLAN"

Haberde, Pompeo'nun "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşüneceğini anlıyorum. Bu algıyı anlıyorum. İnsanların dinlemek için alan bırakacağını ve bunun birazcık yürümesine müsaade edeceğini umuyorum." dediğine vurgu yapıldı.

TRUMP TEK TARAFLI OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Toplantıdan sonra Washington Post'a konuşan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki katılımcı, Pompeo'nun, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan plan konusunda iyimser olmadığını sezdiğini ifade etti.

Washington Post'a konuşan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Başkanı Malcolm Hoenlein ise Pompeo'nun açıklamalarının anlaşma ile ilgili potansiyel iddiaları yansıttığını ve bu konuda tuzağa düşülmemesi gerektiğini söylemeye çalıştığını ifade etti.

TRUMP: "POMPEO HAKLI OLABİLİR"

İngiltere ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Donald Trump, Pompeo'nun Washington Post'a sızan açıklamalarına ilişkin soruları da yanıtladı. Trump, "Bakın, Orta Doğu'da barış planının başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. (Pompeo) Haklı olabilir. Yani çoğu kişi bunu söyleyebilir. İyi bir şansımız var ama bakalım ne olacak" dedi.