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        Haberler Yaşam Pompei'de 'büyük' keşif! Gerçek boyutlarda iki heykel bulundu

        Pompei'deki kazılarda iki adet gerçek boyutlu heykel bulundu

        Antik Roma kenti Pompei'de gerçekleştirilen kazılarda, biri önemli bir rahibe olduğuna inanılan bir kadın ve bir erkeğe ait, neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel bulundu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:51
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        Pompei'de 'büyük' keşif!
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        MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olan antik Roma kenti Pompei'deki büyük mezarda yapılan kazılarda, bir erkek ve bir kadına ait, neredeyse gerçek boyutlarda iki heykel keşfedildi.

        Arkeologlar, kadın ve erkeğin mermer cenaze heykellerinin, rahibelerin sahip olduğu güce ışık tuttuğunu belirtti.

        ÖNEMLİ BİRİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

        Uzmanlar, kadın heykelinin, muhtemelen tarım, bereket ve annelikle ilişkilendirilen Roma tanrıçası Ceres'in rahibesi olan önemli bir yerel kadına ait olabileceğini düşünüyor.

        Bu tahmin, heykelin üzerindeki küpe, yüzük ve bilezik gibi takılarla, özellikle de kolyenin ortasında asılı hilal şeklindeki kolyeyle destekleniyor.

        Kadın, başı örtülü ve pelerinli tasvir edilirken, erkek figürü sol omzuna sarılı bir toga (Yaklaşık altı metre uzunluğundaki bir kuşağın vücuda belirli bir yöntemle sarılmasıyla elde edilen ve genellikle bir tunik üzerine giyilen Antik Roma'nın en karakteristik giysisi) giymiş halde betimlenmiş.

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        Ancak uzmanlar, geç Roma dönemine tarihlendiği düşünülen ve birbirine bağlı olan bu figürlerin evli bir çifti temsil ettiğinden emin değil.

        Pompei Arkeoloji Parkı'nın direktörü Gabriel Zuchtriegel, bu tür cenaze heykellerinin her zaman çiftleri temsil etmediğini belirterek, "Bazen iki erkek figürü olur, bazen üç kişi bir arada tasvir edilir. Bu adam onun kocası olabilir, ancak oğlu olma ihtimali de var. Herhangi bir yazıt olmadığı için kesin olarak bilmiyoruz" dedi.

        16 NİSAN'DA ZİYARETE AÇILACAK

        Restorasyon sürecinde olan iki heykelin 16 Nisan'da Pompei'de açılacak bir sergide ziyaretçilere sunulacağı bildirildi.

        Öte yandan 2021 yılında, aynı bölgede, kölelikten toplumun üst kademelerine yükselmiş bir kişiye ait kısmen mumyalanmış kalıntılar, saç ve kemiklerle birlikte keşfedilmişti.

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        #Pompei
        #antik roma kenti
        #Vezüv
        #Pompeii
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