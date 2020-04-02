2020 POMEM sonuçları açıklandı mı? Soruları çığ gibi büyüyor. Koronavirüs sebebiyle geciken sonuçlar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının 10-15 gün içerisinde açıklanacağını bildirdi.

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

26. Dönem POMEM Sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek