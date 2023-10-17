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Kansere bağlı ölümlerde rol oynayan maddenin sadece 1 gramı binlerce insanı öldürebilecek radyoaktiviteye sahiptir. Tehlikeleri ve nadir elementlerden olması nedeniyle kullanımı da sınırlıdır. Genellikle nükleer reaktörlerde yapay olarak elde edilmektedir. Polonyum nedir? Nerelerde kullanılır? Polonyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Polonyum Nedir?

Gümüşi renkte radyoaktif bir element olan polonyumun sıcaklığı arttıkça elektrik iletkenliği azalmaktadır. Kimyasal özellikleri itibariyle tellüre, fiziksel özellikleri yönünden bizmuta benzer. Doğada serbest olarak bulunmaz; oldukça nadir bulunan bir elementtir. Kimi deniz ürünlerinde çok az polonyum içeriğine rastlanır. Genel olarak uranyum cevherlerinde bulunur ancak çıkarılma maliyeti çok yüksektir. Bizmut-209 nötron bombardımanı ile bizmut-210 elde edilir; bizmut-210 bozunarak polonyumu oluşturur. Dünyada ticari olarak üretilen polonyumun tamamı Rusya'da üretilmektedir.

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Polonyum Nerelerde Kullanılır?

Nükleer tesislerde, uzay teknolojilerinde ve sanayide kullanılan element; tehlikeli yapısı itibariyle ticari anlamda sınırlı bir kullanıma sahiptir. Berilyumla karıştırılarak veya alaşımlandırılarak nötron kaynağı olarak kullanılır. Sarma kâğıt, tel ve sac gibi işlemler sırasında oluşan statik elektriği ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır

Polonyum Simgesi

Element "Po" harfleriyle ifade edilmektedir. Kararsız 29 izotopa sahiptir. Bilinen en tehlikeli ve önemli izotopu “Po-210”dur. Bu izotopun yarılanma ömrü 138 gündür. Yapay olarak elde edilen Po-209 ve Po-208’in yarılanma ömürleri daha uzundur. Diğer izotoplarının yarılanma ömürleri ise oldukça kısadır.

Polonyum Sembolü

Element periyodik tabloda "Po" simgesiyle temsil edilmektedir. Radyoaktivitesi nedeniyle oldukça toksik olan polonyumun bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır.

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Polonyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 6. periyodunun 16. grubunda yer alan elementin atom numarası 84'tür. Alfa yayıcıdır. Paslanmaz çelik disklerin üzerine ince film şeklinde kaplanarak alfa parçacığı kaynağı olarak kullanılır. Bunlar antistatik cihazlarda ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

Polonyum Kullanım Alanları

Atom bombası

Fotoğrafçılık

Tekstil

Elektronik cihazlar

Uzay araçları

Nükleer fizik araştırmaları

Antistatik cihazlar

Nükleer teknoloji

Uydular

Uzay istasyonları

Bilimsel araştırma ve deneyler

Polonyum Özellikleri

Erime noktası 254 derece, kaynama noktası 962 derecedir.

Uranyumdan 400 kat daha fazla radyoaktif; siyanürden 250 bin kat daha zehirlidir.

Polonyumun kararlı bir izotopu yoktur.

Kimyasal olarak bizmut ve tellür gibi elementlere benzemektedir.

1911 yılında radyum ve polonyumun keşfinden ötürü Marie Curie, Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.

Bir gram polonyumun 50 milyon insanı öldürebileceği öngörülüyor.

Bir tonluk uranyum cevherinde yaklaşık 100 mikrogram polonyum bulunmaktadır.

Polonyum sigaralarda da bulunur.

Polonyum-210 izotopunun kanserojen olduğu bilinmektedir ve solunduğunda akciğer kanserine sebebiyet verir.

Filistinli lider Yasser Arafat'tın polonyum-210 ile öldürülmüş olabileceği düşünülmektedir.

Nükleer silahların ateşleme ve uzay araçlarının enerji kaynağı polonyum elementidir.

Alfa emisyonu nedeniyle 1 gram polonyum 500 derece sıcaklığa ulaşabilir. Polonyumun bu özelliği onu uzay ekipmanları için yararlı bir ısı kaynağı haline dönüştürmektedir.

Marie Curie, bu elemente memleketi Polonya'nın adını verdi. Polonya o zamanlar bağımsız bir ülke değildi ve Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan tarafından yönetiliyordu. Curie, elemente polonyum adını vererek bağımsızlığa vurgu yapmak istemiştir.

Nükleer reaktörlerde yıllık üretimi yaklaşık 100 tondur.

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