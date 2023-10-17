Polonyum nedir, nerelerde kullanılır? Polonyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
Bilinen en zehirli ve radyoaktif element olan polonyum, tüm bu özelliklerinin yanında keşfedilen ilk radyoaktif element olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Adını Polonya'dan alan element, 1898 yılında Polonyalı bilim insanı Marie Curie tarafından keşfedilmiştir. Polonyum nedir, nerelerde kullanılır? Polonyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Kansere bağlı ölümlerde rol oynayan maddenin sadece 1 gramı binlerce insanı öldürebilecek radyoaktiviteye sahiptir. Tehlikeleri ve nadir elementlerden olması nedeniyle kullanımı da sınırlıdır. Genellikle nükleer reaktörlerde yapay olarak elde edilmektedir. Polonyum nedir? Nerelerde kullanılır? Polonyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Polonyum Nedir?
Gümüşi renkte radyoaktif bir element olan polonyumun sıcaklığı arttıkça elektrik iletkenliği azalmaktadır. Kimyasal özellikleri itibariyle tellüre, fiziksel özellikleri yönünden bizmuta benzer. Doğada serbest olarak bulunmaz; oldukça nadir bulunan bir elementtir. Kimi deniz ürünlerinde çok az polonyum içeriğine rastlanır. Genel olarak uranyum cevherlerinde bulunur ancak çıkarılma maliyeti çok yüksektir. Bizmut-209 nötron bombardımanı ile bizmut-210 elde edilir; bizmut-210 bozunarak polonyumu oluşturur. Dünyada ticari olarak üretilen polonyumun tamamı Rusya'da üretilmektedir.
Polonyum Nerelerde Kullanılır?
Nükleer tesislerde, uzay teknolojilerinde ve sanayide kullanılan element; tehlikeli yapısı itibariyle ticari anlamda sınırlı bir kullanıma sahiptir. Berilyumla karıştırılarak veya alaşımlandırılarak nötron kaynağı olarak kullanılır. Sarma kâğıt, tel ve sac gibi işlemler sırasında oluşan statik elektriği ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır
Polonyum Simgesi
Element "Po" harfleriyle ifade edilmektedir. Kararsız 29 izotopa sahiptir. Bilinen en tehlikeli ve önemli izotopu “Po-210”dur. Bu izotopun yarılanma ömrü 138 gündür. Yapay olarak elde edilen Po-209 ve Po-208’in yarılanma ömürleri daha uzundur. Diğer izotoplarının yarılanma ömürleri ise oldukça kısadır.
Polonyum Sembolü
Element periyodik tabloda "Po" simgesiyle temsil edilmektedir. Radyoaktivitesi nedeniyle oldukça toksik olan polonyumun bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır.
Polonyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 16. grubunda yer alan elementin atom numarası 84'tür. Alfa yayıcıdır. Paslanmaz çelik disklerin üzerine ince film şeklinde kaplanarak alfa parçacığı kaynağı olarak kullanılır. Bunlar antistatik cihazlarda ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.
Polonyum Kullanım Alanları
Polonyum Özellikleri