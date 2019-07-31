Avrupa'da dışarıya en çok göç veren ülkelerden biri olan ve beyin göçü nedeniyle insan kaynaklarında azalma yaşayan Polonya, beyin göçünü durdurmak için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

Polonya hükümetinin beyin göçünü durdurmak için 2 milyon genci yüzde 18 oranındaki gelir vergisinden muaf tutmayı öngören bir yasayı bu hafta yürürlüğe sokması bekleniyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Marowiecki vergi muafiyetinin yeni fırsatlar getireceğini ve gençler için Batı'daki koşullara benzer koşullar oluşturabileceğini söyledi.

Gelir vergisi muafiyetinin 26 yaşın altında olup senede 22 bin 500 dolardan az kazanan kişiler için uygulanacağı belirtiliyor. Ancak Polonya'da yıllık ortalama maaşın 15 bin 700 dolar olduğu düşünülürse gençlerin çok önemli bir bölümünün vergi muafiyetinden faydalanması bekleniyor.

Polonya 2004 yılında diğer 7 Doğu Avrupa ülkesiyle birlikte Avrupa Birliği'ne üye olmuş ve Polonya vatandaşları diğer AB üyesi ülkelerde yaşama ve çalışma hakkı kazanmıştı. Ülkenin AB üyesi olmasının ardından geçen 15 yılda, 1.5 milyondan fazla kişinin Polonya'dan göç ettiği tahmin ediliyor.