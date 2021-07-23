İstanbul'un ilçesi Beykoz'un nadide köşelerinden Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaş, 8 Ağustos’ta düzenlenecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası için Polonezköy Tabiat Parkı’na işaret olara ağaçlara çekilen şeritleri plastik çöp zannedip topladı. Sonrasında, "Salcao Bisiklet'in doğaya bıraktığı çöpleri topladık" diyerek sosyal medyada paylaşım yaptı.
"DUYARLILIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ FAKAT..."
Ardından Salcano hesabından, "Duyarlılığınız için teşekkür ederiz fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yaparken kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" bilgilendirmesi yapıldı.
"YARIŞACAK OLMANIZ ORAYI SİZE AİT KILMAZ"
Kendisine çevre duyarlılığı için teşekkür edilen vatandaş bu uyarı da dikkate almayıp, "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen. Sadece fotoğraf çeken. Sessizce yürüyen." diye tepki gösterdi
"SPORCULAR TURLARKEN ORMANDA KAYBOLDU"
Ardından sporculardan bir paylaşım geldi. "Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız" paylaşımıyla o vatandaş etiketlendi. Ardından gelen cevap ise bir hayli ilginçti. "Yarışacak olmanız o tabiat parkını size ait kılmaz. Başkaları da var. Sadece manzarayı izleyen, sadece fotoğraf çeken, sessizce yürüyen" yanıtı sosyal medyada epey konuşuldu.
ESPRİ KONUSU OLDU: KAYBOLAN ARKADAŞLAR
Bisikletçilerin ormandaki rotayı şaşırması üzerine sosyal medyada espriler gecikmedi. Bir kullanıcı, “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” diyerek yolunu kaybeden bisikletlilerin fotoğrafını paylaşırken sosyal medyadaki mizahi yorumlar birbirini izledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!