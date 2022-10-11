Olay yeri inceleme polisleri vahşeti anlattı!

İstanbul Avcılar'da, saplantılı aşık Mehmet Yıldız'ın (30), Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine girip kadının yüzünü kimyasal maddeyle feci biçimde yakmasıyla ilgili olarak açılan davaya dün devam edildi.

DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız cezaevinden getirilirken, Yasemin Uzunçelebi'nin ablası ve taraf avukatları katıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme grup amirliğinde görev yapan iki polis memuru duruşmada tanık olarak dinlendi.

Polis memuru U.P. ifadesinde, kendilerine olayın yangın olarak bildirildiğini ifade ederek, "Evde ilk kontrolde en fazla bulgunun yatak odasında olmasından dolayı, yangının yatak odasından başladığını değerlendirdik. Yatak odasında yatak ve yastıkta yangından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiğimiz izler gördük. Bir de yatak odasından mutfağa ve banyoya kadar yere damlamış, yatak odasında bulduğumuz izlerle aynı renkte damlalar bulduk. Yaralanan kişinin yaralandıktan sonra önce mutfağa, daha sonra banyoya gittiğini düşündük.

Çünkü izler evin içerisinde mutfak ve banyoya giderek dolaşılmış, lavabonun olduğu yerlere gidilmiş şekilde görünüyordu. Banyodaki izler daha yoğundu, lavabo kısmında elle dokunulmuş gibi izler vardı" dedi.

Müştekiler sanığın olayı gerçekleştirmeden önce, evdeki su vanalarını kapattığını, hatta damacanaları ve su sürahisinin içindeki suları boşalttığını iddia etmişti. Tanık polis memuru, "Musluklardan su akar vaziyette değildi, ancak o anda musluklardan su akıp akmadığını kontrol etmedik.

Vananın kapalı olup olmadığını bilmiyorum. Bir de yatak odasında metal tas bulmuştuk, tasın içerisinde sıvı kalıntısı vardı, sıvının nev'ini anlamadık ve örnek aldık. İncelememiz tamamlandıktan sonra evde bulunan bayan şahsın vücudunun sıvı ile yakıldığını ve ağır şekilde yaralandığını duyduk" dedi. Diğer polis memuru V.B. de diğer tanık ile benzer şekilde ifade verdi.

"HAYATTAN BEKLENTİM VE HAYALLERİM VAR"

Sanık duruşmadaki savunmasında Yasemin Uzunçelebi ile 3.5 yıl süren birlikteliği olduğunu, evleneceklerini düşündüğünü ifade ederek, "Yasemin evlenme konusunda benim talebimi hep öteledi. Olay kaza sonucu meydana geldi. Yasemin´i öldürme gibi bir düşünceye kapılmadım. Bu hayattan beklentim ve hayallerim var" dedi.

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ YÜZDE 95 BOZULDU

Abla Nazlı Uzunçelebi ise kardeşinin vücut bütünlüğünün yüzde 95 oranında bozulduğunu, mahkemeye gelip ifade vermesinin de imkansız olduğunu söyledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.