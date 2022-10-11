Olay yeri inceleme polisleri vahşeti anlattı!

İstanbul'da geçen yıl Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek, ağır yaralayan Mehmet Yıldız'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, olay yeri inceleme polisleri tanık olarak ifade verdi. Tanık polisler, yatak odasından, mutfak ve banyoya kadar yere damlatılmış kimyasal sıvı bulduklarını, bu izlerin lavabolarda daha fazla olduğunu anlattı. Mağdurun ablası Nazlı Uzunçelebi ise tanık beyanlarının da saldırıdan sonra kardeşinin su aradığının kanıtı olduğunu söyledi
İstanbul Avcılar'da, saplantılı aşık Mehmet Yıldız'ın (30), Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine girip kadının yüzünü kimyasal maddeyle feci biçimde yakmasıyla ilgili olarak açılan davaya dün devam edildi.
DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Yıldız cezaevinden getirilirken, Yasemin Uzunçelebi'nin ablası ve taraf avukatları katıldı.
POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme grup amirliğinde görev yapan iki polis memuru duruşmada tanık olarak dinlendi.
"YERDE AYNI RENKTE DAMLALAR VARDI"
Polis memuru U.P. ifadesinde, kendilerine olayın yangın olarak bildirildiğini ifade ederek, "Evde ilk kontrolde en fazla bulgunun yatak odasında olmasından dolayı, yangının yatak odasından başladığını değerlendirdik. Yatak odasında yatak ve yastıkta yangından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiğimiz izler gördük. Bir de yatak odasından mutfağa ve banyoya kadar yere damlamış, yatak odasında bulduğumuz izlerle aynı renkte damlalar bulduk. Yaralanan kişinin yaralandıktan sonra önce mutfağa, daha sonra banyoya gittiğini düşündük.
"BANYODAKİ İZLER DAHA YOĞUNDU"
Çünkü izler evin içerisinde mutfak ve banyoya giderek dolaşılmış, lavabonun olduğu yerlere gidilmiş şekilde görünüyordu. Banyodaki izler daha yoğundu, lavabo kısmında elle dokunulmuş gibi izler vardı" dedi.
"SU VANALARINI KAPATTI" İDDİASI
Müştekiler sanığın olayı gerçekleştirmeden önce, evdeki su vanalarını kapattığını, hatta damacanaları ve su sürahisinin içindeki suları boşalttığını iddia etmişti. Tanık polis memuru, "Musluklardan su akar vaziyette değildi, ancak o anda musluklardan su akıp akmadığını kontrol etmedik.
"TASIN İÇİNDE SIVI KALINTISI VARDI"
Vananın kapalı olup olmadığını bilmiyorum. Bir de yatak odasında metal tas bulmuştuk, tasın içerisinde sıvı kalıntısı vardı, sıvının nev'ini anlamadık ve örnek aldık. İncelememiz tamamlandıktan sonra evde bulunan bayan şahsın vücudunun sıvı ile yakıldığını ve ağır şekilde yaralandığını duyduk" dedi. Diğer polis memuru V.B. de diğer tanık ile benzer şekilde ifade verdi.
"HAYATTAN BEKLENTİM VE HAYALLERİM VAR"
Sanık duruşmadaki savunmasında Yasemin Uzunçelebi ile 3.5 yıl süren birlikteliği olduğunu, evleneceklerini düşündüğünü ifade ederek, "Yasemin evlenme konusunda benim talebimi hep öteledi. Olay kaza sonucu meydana geldi. Yasemin´i öldürme gibi bir düşünceye kapılmadım. Bu hayattan beklentim ve hayallerim var" dedi.
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ YÜZDE 95 BOZULDU
Abla Nazlı Uzunçelebi ise kardeşinin vücut bütünlüğünün yüzde 95 oranında bozulduğunu, mahkemeye gelip ifade vermesinin de imkansız olduğunu söyledi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika haberler: Olay yeri inceleme polisleri vahşeti anlattı!/polisler-vahseti-anlatti-son-dakika-haberler-3528120
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!