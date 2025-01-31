Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Polisler rastgele ateş açtı" iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        "Polisler rastgele ateş açtı" iddiasına yalanlama

        Siirt Valiliği, "polislerin halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 01:45 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Polisler rastgele ateş açtı" iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında, "Siirt'te polislerin kayyumu protesto eden halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı" şeklindeki haber ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Ocak'ta 20.50 sıralarında Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun yasa dışı gösteri düzenlediğini tespit ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grubun, ekiplere yönelik güçlendirilmiş torpil ve patlayıcı madde atma girişiminde bulunduğu, ayrıca evlerin çatılarından ve mahalle aralarından yoğun taşlı saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekiplerimiz, saldırıyı önlemek ve personelin can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş ederek grubun dağılmasını sağlamıştır. Ekiplerimize yönelik saldırı sırasında bir personelimiz boyun bölgesinden, diğer bir personelimiz ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanmış, her iki personelimiz Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Taşlı saldırı sonucu bir polis aracımızda hasar meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Huzur ve kardeşlik şehri Siirt'in güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
        NATO, Ukrayna'ya 40 milyar euroluk yardımı teyit etti
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa