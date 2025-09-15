Polisler Hasibe ve oğlu için geldi
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, eşi Osman'dan boşanmak isteyen Hasibe'nin dosyası ele alınmaya devam edildi. Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında Hasibe hakkında dikkat çeken gelişmeleri paylaştı
Yayında, Hasibe’nin oğlunun annesinden şiddet gördüğünü anlattığı bir video gündeme geldi. Görüntüler seyircilere gösterilmese de Hasibe videoyu izledi. Ancak oğlunun ifadelerini gülerek inkâr etti. Daha sonra Didem Arslan Yılmaz’ın yanına giderek, oğlunun sürekli kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle sinirlendiğini öne sürdü.
“VURMADIM” DEDİ, KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI
Ardından, Hasibe’nin konakladıkları otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ekrana getirildi. Görüntülerde Hasibe’nin oğluna ağır şekilde şiddet uyguladığı açıkça görüldü. Hasibe bu kez de suçu eşi Osman’a atarak, “Benim bir suçum yok,” şeklinde kendini savundu.
Dakikalar sonra sosyal hizmetler devreye girerek çocuğu devlet korumasına aldı. Hasibe ise emniyet güçleri eşliğinde karakola götürüldü.