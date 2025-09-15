Polisler Hasibe ve oğlu için geldi

Yayında, Hasibe’nin oğlunun annesinden şiddet gördüğünü anlattığı bir video gündeme geldi. Görüntüler seyircilere gösterilmese de Hasibe videoyu izledi. Ancak oğlunun ifadelerini gülerek inkâr etti. Daha sonra Didem Arslan Yılmaz’ın yanına giderek, oğlunun sürekli kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle sinirlendiğini öne sürdü.

“VURMADIM” DEDİ, KAMERALAR ORTAYA ÇIKARDI

Ardından, Hasibe’nin konakladıkları otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ekrana getirildi. Görüntülerde Hasibe’nin oğluna ağır şekilde şiddet uyguladığı açıkça görüldü. Hasibe bu kez de suçu eşi Osman’a atarak, “Benim bir suçum yok,” şeklinde kendini savundu.

Dakikalar sonra sosyal hizmetler devreye girerek çocuğu devlet korumasına aldı. Hasibe ise emniyet güçleri eşliğinde karakola götürüldü.