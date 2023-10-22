Samsun'un Atakum ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş'ın (43) şehit olduğu, polis memuru İsmail Eken'in (39) yaralandığı motosiklet kazasıyla ilgili sürücü Hasbi Can Duran'ın tutuklandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Kaza, 26 Mart'ta Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sola dönülmez levhasının olduğu kavşaktan sahil yoluna gitmek isteyen Hasbi Can Duran idaresindeki çekici, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Mustafa Ata Traş'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada polis memurları Mustafa Ata Traş ve arkasında bulunan İsmail Eken metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Traş'ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Hasbi Can Duran, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MOTOSİKLETİN HIZI YÜKSEKTİ"

13 Temmuz'daki davanın ilk celsesinde savunma yapan Hasbi Can Duran, "Dönüş yaparken hızım düşüktü. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Motosikletin hızı çok yüksekti. U dönüşü yasağını bilmiyordum. Yasak olsaydı dönmezdim, kör noktamda kaldı. Olay nedeniyle üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"HAZİRAN AYINDA EVLENECEKTİK"

Tanık olarak dinlenen Hasbi Can Duran'ın nişanlısı Pelin Çelik (27), "İftardan sonra vakit geçirmek için dışarı çıktık. Kız kardeşlerim Rabia ve Fatma da bize eşlik etti. Kavşağa geldiğimizde kırmızı ışık yandı. Bekledik ve sonra yeşil ışık yandı. Dönüş yaparken yol boştu, kontrol ediyorduk. Hızlı şekilde gelen motosiklet, çekiciye çarptı. Kaza olmasaydı Haziran ayında evlenecektik" ifadelerini kullandı.

"KADRAN 95'TE TAKILI KALDI"

Müşteki olarak ifade veren ve kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken ise, "Motosikletle hızlı olduğumuzu düşünmüyorum. 95 kilometre hızla kaza anında kadranın takılı kaldığı söylenmektedir. Üzerinde bulunduğumuz motorun da gücü dikkate alınarak bu hız yüksek bir hız değildir. Görevli olduğumuzu da düşündüğünüzde hızımızın yüksek olduğunu söyleyemem" diye konuştu.