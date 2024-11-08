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        Haberler Gündem Güncel Polisin şehit olduğu kaza kamerada! | Son dakika haberleri

        Polisin şehit olduğu kaza kamerada!

        İstanbul Bakırköy'de trafik polisi Ogün Yürümez, bir kazaya müdahale ederken İETT otobüsünün çarpmasıyla şehit olmuştu. Kahreden olaya ait otobüsün ve MOBESE'nin görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:09
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        Polisin şehit olduğu kaza kamerada!
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        Bakırköy'de kazaya müdahale eden trafik polisi Ogün Yürümez, İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 3 Kasım Pazar günü saat 06.00 sıralarında D-100 Kara yolu güney yan yol Ekrem Kurt Bulvarı'nda meydana geldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracıyla otomobil çarpıştı. Kaza bölgesinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı sırada Ahmet Gül yönetimindeki 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, trafik polisi Ogün Yürümez'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekipleri, polis memuru Yürümez'in şehit olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şehit Ogün Yürümez'in naaşı morga kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından şehit Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polisin cenazesi memleketi Giresun'da toplara verildi. İETT otobüsü şoförü Ahmet Gül ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

        ARAÇ İÇİ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kazanın anının araç içi kamerası ve MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Trafik polislerinin iki aracın karıştığı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün önce zabıta aracına çarptığı, ardından sürüklediği görülüyor.

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