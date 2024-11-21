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        Haberler Gündem Polise silahlı saldırı: 3 yaralı - Güncel haberler

        Polise silahlı saldırı: 3 yaralı

        Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de dün akşam yürekler ağza geldi. Kavga ihbarına giden ekipler silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı. Saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:58
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        Polise silahlı saldırı: 3 yaralı
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        Olay, İzmir'de meydana geldi.

        İzmir'de dün akşam yürekler ağza geldi.

        Kavga ihbarına giden ekipler silahlı saldırıya uğradı.

        Yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.

        Saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

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