Polise silahlı saldırı: 3 yaralı
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de dün akşam yürekler ağza geldi. Kavga ihbarına giden ekipler silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı. Saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Giriş: 21.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:58
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de dün akşam yürekler ağza geldi.
Kavga ihbarına giden ekipler silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
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