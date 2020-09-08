Polise bağırdı: "Birinizi öldüreceğim!" Şehir zorbası!

İHA

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta insanı şoke eden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.'ye (30) ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

"EN SON BİRİNİZİ ÖLDÜCEĞİM BEN"

İHA'da yer alan habere göre yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde M.Y.’nin, “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz. En son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.