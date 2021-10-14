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İstanbul'da polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı!

İstanbul Avcılar'da, kurulan denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

14.10.2021 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul'da polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı! - Haberler
Denetim noktasından kaçanlar polise ateş açtı!
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DHA

İstanbul Avcılar'da, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı.

BİR POLİS BACAĞINDAN VURULDU

DHA'da yer alan habere göre açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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