Polis süsüyle gasp yapan çeteye kelepçe!

Olay 21 Mayıs akşam saat 22:55’de Arnavutköy’de Suriye uyruklu 5 kişinin yaşadığı evde gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, eve silahla giren 4 kişilik gasp çetesi kendilerini polis olarak tanıttı. DARP EDİP PARALARINI ALDILAR Evde kalan kişileri darp eden çete üyeleri, mağdurlara ait 151 bin 400 lira para ve cep telefonlarını gasp etti. Sadece bunlarla yetinmeyen gasp çetesi, mağdurların kimliklerini de alarak evden çıktı. Olay sonrası mağdur 5 kişi polise başvurdu.

OLAYDAN SONRA EĞLENMEYE GİTMİŞLER Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera incelemesi yapıldı. Polis gasp çetesinin izini kamera görüntülerinden buldu. Şüphelileri taşıyan aracın, geçiş istikametleri incelendi. Görüntüler, şüphelileri bir eğlence mekanına kadar götürdü. Olaydan sonra eğlenmeye giden çetenin, mekana giriş görüntüleri de alındı. ÇETE LİDERİ OTO GALERİCİ ÇIKTI Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Tespit edilen kimliklerde çete liderinin bir oto galeri sahibi olan Mahir A.(33) olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 12 ayrı suç kaydı bulunan Mahir A., 19 suç kadı bulunan Barış Y.(32), 9 suç kaydı bulunan Recep U.(35) ve İlyas B. (29) yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.