Bakanlık bünyesinde görev yapan polisler için polis maaş promosyonu ödemeleri yükseltilmişti. EGM tarafından yapılan açıklamada "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır." ifadelerine yer verilirken 'Polis promosyonu ne zaman yatacak?' sorusu da yanıt buldu. İşte, 2022 polis promosyonu ödeme tarihleri detayları...