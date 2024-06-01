Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu, otomobiliyle memleketine giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı
Ankara'da yürek yakan kaza, saat, 06.00 sıralarında Nallıhan-Ankara kara yolu Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Ankara'dan Nallıhan'a giden Burak Karakuzu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı.
POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde polis memuru Burak Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yanında bulunan Sadullah K. ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.