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Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi öldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında bulunan polis lojmanlarında, komiser yardımcısı 32 yaşındaki D.Y.'nin odasında başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Akbaş hayatını kaybederken, gözaltına alınan D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş: 15.04.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Polis lojmanında Şoke eden ölüm! Başından vurulmuş halde bulunan güzellik salonu işletmecisi öldü
Şoke eden ölüm! Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu
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DHA

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISININ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE İFTARDA FOTOĞRAF

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.´nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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