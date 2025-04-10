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        Haberler Bilgi Yaşam Polis Günü mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, anlamlı Polis Günü kutlama mesajları

        Polis Günü mesajları 2025: En güzel, kısa, uzun, anlamlı Polis Günü kutlama mesajları

        Polis teşkilatlarının ve kamu güvenliğini sağlamak için çalışan emniyet mensupları için kutlanan polislerin Polis Günü kutlu olsun. Polis Haftası kapsamında pek çok etkinlik yapıldı. Polis yakınlarının bugününü kutlamak isteyenler Polis Günü mesajları araştırması yapıyor. En güzel, anlamlı, kısa, uzun, yeni Polis Günü kutlama mesajlarına haberimizden erişebilirsiniz. İşte, 2025 resimli Polis Günü mesajları ve sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:52
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        • 1

          Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı 180. kuruluşunu kutluyor. Meslektaşlarınıza ya da yakın çevrenizdeki Polis memurlarına gönderebileceğiniz resimli Polis haftası mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, 2025 Polis Günü mesajları

        • 2

          POLİS GÜNÜ MESAJLARI

          Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

          Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

          10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

        • 3

          Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 180. yaşında.

          Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

          Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

          Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum

          Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

        • 4

          Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

          Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü kutlu olsun

          Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

        • 5

          Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 180. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum.

          Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

          Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

          Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.

        • 6

          "Emniyetin ve huzurun simgesi olan kahraman polislerimizin, Polis Haftası’nı kutluyor; fedakârlıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman yanınızdayız!"

          "Vatanımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor; onların emeklerine olan saygımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

          "Huzurun teminatı olan, canları pahasına görevlerini yerine getiren polislerimizin, Polis Haftası'nı kutlarım. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm emniyet mensuplarına minnettarlığımızı sunuyoruz."

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