21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalova, merkezli 5 ayrı ilde yabancı uyruklu kadınları ailelerini öldürmek ile tehdit edip, belirledikleri evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete polis tarafından çökertildi.
İHA'nın haberine göre, Yalova polisi, Ukrayna ve Rusya'dan iş vaadiyle kandırılıp getirilen yabancı uyruklu kadınların Çiftlikköy ilçesindeki bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, yabancı kadınlara Türkiye'de zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit ederek takibe aldı.
14'Ü MAĞDUR KADIN 26 GÖZALTI
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından bu sabaha karşı İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli'de bulunan 5 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli ve 14 mağdur kadın olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mermi, para ve bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
FUHUŞ AJANDASI ELE GEÇİRİLDİ
'Doktor' lakaplı çete liderinin yabancı uyruklu kadınların hangi iş adamıyla, kaç para karşılığı, kaç dakika birlikte olduğunu listeleyen bir ajanda tuttuğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin kadınlar için "Yabancı arabalar geldiği" şifresini kullandığı tespit edildi. Mağdur kadınların alınan ifadelerinden fuhuş şebekesinin yurt dışından çalışma vaadiyle getirdiği kadınları 5 ayrı ildeki evlerde zorla tuttuğu, fuhuş yapmak istemeyenleri ailelerini öldürmekle tehdit ettikleri belirlendi.
Çetenin, kadınların deşifre olmaması için iller arasındaki evlerde değişim yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli "Zorla alı koyma, uyuşturucu ticareti yapma, cinsel saldırı, tehdit, şantaj, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlarından adliyeye sevk edilirken 14 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edileceği öğrenildi.
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