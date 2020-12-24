DHA

Olay akşam saatlerinde Düzce Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, boş bir binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarını alarak baskın düzenledi.

Polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna kaçtı. Polis ekipleri kaçan kişileri yakaladı. 3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesti.