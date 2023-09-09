2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım sürüyor. 12–22 Haziran tarihleri arasında ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar sınava katılım gösterebilecek. Peki, "2023 bekçi sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte bekçilik sınavı tarihi ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...