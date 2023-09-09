Polis Akademisi sınav tarihini açıkladı! 2023 bekçi sınavı ne zaman?
Polis Akademisi (PA) 2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı tarihini açıkladı. Hatırlanacağı gibi 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi ön başvuruları 18 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan bekçi adayları, bekçilik sınavının yapılacağı tarihi mercek altına aldı. İşte 2023 bekçi yazılı sınavının yapılacağı tarih ve bekçilik sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı...
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2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım sürüyor. 12–22 Haziran tarihleri arasında ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar sınava katılım gösterebilecek. Peki, "2023 bekçi sınavı ne zaman? Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte bekçilik sınavı tarihi ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'de uygulanacak.
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BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
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BEKÇİLİK SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar Ankara'da gerçekleşecek.
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BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02.10.2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacak.
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Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.