20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Taraklı Sokağı'nda, silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cesedin dün bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜLERDEN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI
AA'daki habere göre polisin yaptığı araştırmada, maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelinin Y.M. (55) olduğu anlaşıldı.
Zanlı, Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.
ALACAĞINI İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Bu kişinin olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ise evinin bahçesinde dedektörle yapılan arama sırasında toprağa gömülü bulundu. Kırkgöz'ün, Y.M'den alacağını istediği ve aralarında çıkan kavga sırasında cinayetin işlendiği öğrenildi. Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.M., adliyeye sevk edilirken, "Alkollüydüm, pişmanım" dedi.
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