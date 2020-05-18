Polikistik overs endromu; kadınlarda bulunan ve üremeyi sağlayan yumurtalıkların işlevi ile ilgili meydana gelen bir rahatsızlıktır. Sendromun oluşması sonucunda adette düzensizlik, östrojen ve androjen hormonlarında dengesizlik meydana gelmekte; damarları, kalbi ve dış görünümü etkilediği görülmektedir.
Poliskistik over sendromunda genel olarak gözüken belirtiler;
Her yaşta kadında meydana gelebilen bir rahatsızlıktır. Yapılan araştırmalar göre neden oluştuğu net olarak tespit edilememiştir. Uzmanlara göre oluşma sebepleri; genetik faktörler, hormonal dengesizlikler ve insülin direnci olduğu düşünülmektedir.
Bu rahatsızlığın tedavi yöntemi meydana gelen şikayetlere yönelik yapılmaktadır. Eğer kişi hamile kalmayı istiyorsa ona yönelik; doğurganlığı sağlayan ilaçlarla takviye edilmesi gerekmektedir. Hastalığın oluşmasıyla meydana gelen aşırı kilo alımı; kişinin sağlığını bozacak raddeye kadar gelmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle insülinin dengelenmesi ve vücuttaki hormon seviyelerinin uygun düzeye çekilmesi sağlanarak; kişinin kilo vermesi sağlanmaktadır. Adet düzensizliği yaşanmasından dolayı doğum kontrol hapları kullanılması önerilerek; adetin düzene oturması sağlanabilmektedir. Hap kullanımı bırakıldığı takdirde tekrardan düzensizlik oluşabilmektedir.
Son olarak kullanılan ilaçlardan sonuç alamayan ve bebek sahibi olmak isteyen kadınlarda ovaryandrilling adı verilen ameliyat yöntemi uygulanabilmektedir. Bu ameliyat erkeklik hormonunun seviyesinin düşürülmesini ve doğurganlığın artmasını sağlamaktadır. Tek dezavantajı yumurtalıklarda skar doku oluşabilmekte ve bu ameliyatın etkileri sadece bir, iki ay kadar sürebilmektedir. Mutlaka kişi doktoruyla görüşerek, ameliyatın ne şekilde olduğu konusunda ayrıntılı bilgi edinmelidir.
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