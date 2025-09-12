Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Poligondan cephanelik çalan çocuk yakalandı! | Son dakika haberleri

        Poligondan cephanelik çalan çocuk yakalandı!

        Kahramanmaraş'ta bir poligondan adeta bir cephanelik olan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçan 16 yaşındaki çocuk yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Poligondan cephanelik çaldı, yakalandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş’ta bir poligondan silah ve mermi çaldıktan sonra kaçan 16 yaşındaki H.E., üçüncü günde özel harekat, dron ve köpek destekli operasyonla yakalandı. Silahların da ele geçirildiği öğrenilirken şüpheli emniyete götürüldü.

        İHA'nın haberine göre olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı.

        Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı. En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesindeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir binanın üzerinde görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

        Şüphelinin kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, kendisini ilk olarak salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan şüpheli olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Habertürk Anasayfa