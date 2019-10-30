30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polen alerjisi; polenlerin solunum yollarına yerleşmesi sonucunda alerjik bir bünyede oluşturduğu bir durumdur. Polenler; bitkilerde döllenme sonucunda ortaya çıkan rüzgar ve böcekler yardımı ile yayılan farklı büyüklükte ve ağırlıkta olan minik parçacıkların genel adıdır. Fındık, huş ağacı ve kızılağaç en çok polen alerjisi yapan bitkilerdir. Küf mantarları da polen alerjisinin tetiklenmesine neden olmaktadır. Polen alerjisi; halk dilinde saman nezlesi tıpta ise; mevsimlik alerji olarak adlandırılır.
Özellikle; polenlere alerjisi olan bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Solunum yollarına yerleşen polenler ile; bağışıklık sistemi hareketlenir; göz ve burunda iltihaplanma ortaya çıkar. Tepki olarak gözlerde kaşıntı, göz ve burunda akıntı, hapşırma, iltihaplanma ve histamin gibi vücut savunmaya geçer. 5-40 yaş arası en çok rastlanan dönemlerdir.
Polen en çok bahar aylarında ortaya çıkar. Çiçeklerin açması, ağaçların yeniden canlanması, pelin otlarının ve çimenlerin yeşermesi ile polen artışı olmaktadır.
Polen alerjisi nasıl anlaşılır?
Polen alerjisi; hekim tarafından bazı testler yapılarak kişinin hangi türlere alerjisi olduğu tespit edilir. Alerji yapan, ev tozları, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri gibi etkenler hassasiyet oluşturur. İğne ile alerji yapan maddenin bir damlası cilde damlatılır bu damlayla deride delik açılır ve kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklık oluşması halinde alerji teşhisi o maddeyle ilgili tanı olarak konulur.
Polen alerjisinden korunmak için neler yapılmalı;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!