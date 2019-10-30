Polen alerjisi; polenlerin solunum yollarına yerleşmesi sonucunda alerjik bir bünyede oluşturduğu bir durumdur. Polenler; bitkilerde döllenme sonucunda ortaya çıkan rüzgar ve böcekler yardımı ile yayılan farklı büyüklükte ve ağırlıkta olan minik parçacıkların genel adıdır. Fındık, huş ağacı ve kızılağaç en çok polen alerjisi yapan bitkilerdir. Küf mantarları da polen alerjisinin tetiklenmesine neden olmaktadır. Polen alerjisi; halk dilinde saman nezlesi tıpta ise; mevsimlik alerji olarak adlandırılır.

Özellikle; polenlere alerjisi olan bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Solunum yollarına yerleşen polenler ile; bağışıklık sistemi hareketlenir; göz ve burunda iltihaplanma ortaya çıkar. Tepki olarak gözlerde kaşıntı, göz ve burunda akıntı, hapşırma, iltihaplanma ve histamin gibi vücut savunmaya geçer. 5-40 yaş arası en çok rastlanan dönemlerdir.

Polen en çok bahar aylarında ortaya çıkar. Çiçeklerin açması, ağaçların yeniden canlanması, pelin otlarının ve çimenlerin yeşermesi ile polen artışı olmaktadır.

Polen alerjisi nasıl anlaşılır?

Burun akması

Burunda kaşıntı

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Gözlerde sulanma, kaşıntı ve şişkinlik

Yorgunluk

Halsizlik

Konsantrasyon güçlüğü

Öğrenmede zorluklar

Polen alerjisi; hekim tarafından bazı testler yapılarak kişinin hangi türlere alerjisi olduğu tespit edilir. Alerji yapan, ev tozları, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri gibi etkenler hassasiyet oluşturur. İğne ile alerji yapan maddenin bir damlası cilde damlatılır bu damlayla deride delik açılır ve kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklık oluşması halinde alerji teşhisi o maddeyle ilgili tanı olarak konulur.

Polen alerjisinden korunmak için neler yapılmalı;