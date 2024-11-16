Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polatlı'da can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Polatlı'da can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

        Ankara Polatlı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 00:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polatlı'da can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Nuh Şengün (61) yönetimindeki hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir karayolunun kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre kazada, sürücü Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybetti, G.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesine götürdü. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Polatlı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ben şiddet uygulamadım"
        "Ben şiddet uygulamadım"
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
        Elon Musk hızını alamadı, Microsoft'u da davaya dahil etti
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa