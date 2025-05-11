Podyumlardan film setlerine tüm dünyanın tanıdığı anneler ve kızları!

BLYTHE DANNER VE GWYNETH PALTROW

Bazen romantik komedi ve duygusal filmlere olan sevgi aileden geliyor. Bazen de o filmlerin yıldızı olmak kan bağıyla aktarılıyor. Blythe Danner ve Gwyneth Paltrow, farklı dönemlerde birçok popüler filmde yıldızlaşarak sinema tarihine adlarını yazdırdı. İkiliyi bu kadar özel kılan da tam olarak bu.