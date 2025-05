Podyumlardan film setlerine tüm dünyanın tanıdığı anneler ve kızları!

RUMER, TALLULAH VE SCOUT WILLIS İLE DEMI MOORE

Demi Moore'un kızları da sanat dünyasında adlarından söz ettiriyor. Rumer Willis, "The House Bunny" ve "Once Upon a Time in Hollywood" gibi filmlerde rol aldı ve "Dancing with the Stars"ın 20. sezonunu kazandı. Scout ve Tallulah ise daha çok aktivist yönleriyle ön planda.