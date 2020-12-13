Pljeskavica Balkan mutfağının lezzetlerinden biridir. Pljeskavica MasterChef Türkiye'de yapılmasının ardından merak ediliyor. Peki, Pljeskavica nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Pljeskavica tarifi...

PLJESKAVİCA MALZEMELERİ

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PLJESKAVİCA NASIL YAPILIR?