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        Haberler Gündem Güvenlik PKK/KCK'lı terörist havalimanında yakalandı!

        PKK/KCK'lı terörist havalimanında yakalandı!

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu terör örgütü PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:30
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        PKK/KCK'lı terörist havalimanında yakalandı!
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        Avustralya’da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan’ın faaliyetleri adım adım izlendi.

        KISKIVRAK YAKALANDI

        Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı’ndan Avustralya’ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

        Gözaltına alınan PKK/KCK’lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #PKK
        #Terör örgütü
        #Son dakika haberler
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