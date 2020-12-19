"Barış Pınarı"nda PKK'ya darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAKTIR"

AA'da yer alan habere göre yapılan paylaşımda, bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.