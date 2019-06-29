Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın "Hayatın İçinden" programı için hazırladığı özel haber, PKK'lı teröristlerin 25 yıl önce yaşanan bir katliamın perde arkasını gün ışığına çıkardı.

Matematik öğretmeni Cemal Ünlü... Hem mesleğine aşık bir matematik öğretmeni, hem de 26 yıl önce Tunceli'de PKK'nın gözleri önünde kurşuna dizdiği 4 öğretmen arkadaşının arkasından "Onlar ölürken, ben hala yaşamaktan çok utanıyorum" diyen yücel gönüllü bir insan.

4 MADDEYLE TEHDİT ETTİLER

Konya Akşehirli Cemal Öğretmen, bu sözlerle andığı o acı günü 7 Ekim 1993'te yaşadı. Cemal Ünlü, o tarihte öğretmen eşiyle birlikte zorunlu görev için Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Pirinççi köyüne gitmişti. Köy okulunda görevli olan öğretmen çift, köydeki ilk yıllarında terörün korkunç yüzüyle karşılaştı. Sık sık köydeki öğretmenleri tehdit eden teröristler, Cemal Öğretmen'i saldırıdan önce "Türk bayrağını indireceksin, Andımız'ı ve İstiklal Marşı'nı okutmayacaksın, Ermeniler'i kötülemeyeceksin, yoksa vururuz" diye tehdit etti. Cemal Öğretmen'in teröristlere verdiği cevapsa "Bayrağı asarım, andımızı ve marşımızı da okuturum, ben bayrağı asarım siz de vurursunuz'" oldu.

PKK'NIN 93'TEKİ ÖĞRETMEN KATLİAMINDAN SADECE O KURTULABİLDİ

İşte o diyalogdan sonra Cemal Öğretmen ve arkadaşları teröristlerin hedefi oldu. Köy okulunda görevli 17 öğretmenden matematik öğretmeni Cemal Ünlü dahil 5 öğretmeni bir odaya kapatan PKK'lı teröristler öğretmenleri duvarın önünde kurşuna dizdi. Vücuduna 10 kurşun isabet etti. Teröristler onu da diğer arkadaşları gibi öldü sandı, kaçarken de odaya el bombası attı. Cemal Ünlü o saldırıdan sağ kurtulmayı başaran tek öğretmen oldu. 3 günlük öğretmen Orhan Bakış, 15 günlük evli Ünal Atlı, nişanlanmak üzere olan Fevzi Katar ile Taşkın Senger ise saldırıda şehit olmuştu.

SON KURŞUNU 16 YAŞINDAKİ TERÖRİSTE 'SIRA SENDE' DEYİP SIKTIRDILAR!

O saldırıdan sonra 4 yıl yürüyemeyen Cemal Ünlü, teröristlerin köye nasıl geldiklerini ve arkadaşlarının gözleri önünde nasıl can verdiğini şöyle anlatıyor: "Kapıyı açtım üç terörist karşıma çıktı. ‘Buyrun' dedim. Öğretmenleri lojmana çağırmamı istediklerinde yapamayacağımı söyledim. O zaman ‘yürü' dediler, bizi köydeki lojmanlardan birinde odaya kapattılar. Arkadaşlarım yeni öğretmen olmuş çoğu bekardı. Ben onlara ağabeylik yapıyordum. Hepimizi sırayla kurşuna dizdiler, 'kelime-i şehadet getirin' diye bağırıyordum ama hiçbiri beni duymuyordu, hepsi o anda ölmüşlerdi. O anda her yerimden kan fışkırıyordu ama acı hissetmiyordum. O şekilde acısız ölmeyi çok istedim ama çocuklarım vardı. Teröristler son kurşunu ise 16 yaşlarındaki teröriste ‘sıra sende' deyip sıktırdılar. Sonra da odaya el bombasını atıp kaçtılar. Bombanın etkisiyle ranzaya düştüm. Ranzaya çarpma anım hayatımı kurtardı."

"YARALARIMA ÇARŞAFLA TAMPON YAPTIM"

Cemal Ünlü o dakikalarda silah seslerinin üzerine gelen eşinin sayesinde hayatta kalma mücadelesi verdi. Eşine hemen ‘bir çarşaf getir, tampon yap, askere haber ver' dedi. Eşi dikenli yolları aşıp jandarmaya vardı ama pusu ihtimaline karşı jandarma 3 saat sonra Ünlü'nün yanına gitti. Cemal Ünlü önce Elazığ'a ardından Ankara'ya sevk edildi. Yıllarca yürüyemedi, ağır tedaviler gördü. Ayağı kesilecekti ama inatçı doktorunun tecrübesi onu bu riskten kurtardı. Sırtından alınan parçalar bacağına nakledildi. Kurşunlar beynine isabet etmediği için de şans eseri hayatta kaldı.

6 YILLIK ÖĞRETMENKEN PKK SALDIRDI

MALULEN EMEKLİLİĞİ REDDEDİP, ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNDÜ

O kara günü anarken hala gözleri dolan Cemal Öğretmen, 4 yıl süren tedavilerin ardından koltuk değnekleriyle de olsa yürümeye başladı. Artık engelli bir bireydi. Doktorlar malulen emekli olmasını tavsiye etti. Ama o bunu geri çevirdi. Çünkü mesleğinin baharındaydı, 6 yıllık öğretmenliğini terör nedeniyle de olsa sonlandırmak istemedi. Değneklerini atıp öğretmenliğe, öğrencilerinin arasına geri döndü.

DEVLET GAZİLİKLE ŞEREFLENDİRMESE DE GÖNÜLLERİN GAZİ ÖĞRETMENİ

Cemal Ünlü bunca yaşadığına rağmen devlet tarafından gazilik unvanıyla şereflendirilmedi. Ama o gönüllerin gazi öğretmeni... Cemal Öğretmen "Gazilikle ilgili çok başvurum oldu, hep reddedildi. Hatta 20 yıldır Konya'dayım İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir gün olsun gelip soran olmadı. Konya'da tek gazi öğretmenim, bunun için devlete kırgınım. Arkadaşlarımın çoğu, öğrencilerim ‘gazim' derler ama devlet malesef bu gururu çok gördü. 90'lı yıllarda 170'e yakın öğretmen kaybettik PKK terörü nedeniyle. Biz orada devlet tarafından görevlendirildik, elimizde silahımız yoktu. fidan gibi öğretmen arkadaşım gözlerimin önünde katledildi, öldürüldü. Bizim elimizde silahımız yoktu. Onlar ölürken ben hala yaşadığımdan çok utanıyorum" dedi.

PKK 26 YIL ÖNCE 4 ÖĞRETMENİ KATLETMİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın 7 Ekim 1993'te Tunceli'nin Pertek ilçesi Pirinççi köyünde öğretmenlere yönelik yaptığı saldırıda zorunlu görevdeki öğretmenler Ünal Atlı, Orhan Bakış, Taşkın Senger ile Fevzi Katar şehit olmuştu. Matematik öğretmeni Cemal Ünlü ise teröristlerin onu öldü sanmasıyla o saldırıdan kurtulan tek öğretmendi. Terör mağduru Cemal Ünlü Konya'da bir lisede mesleğine devam ediyor.