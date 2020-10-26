Karabağ'da PKK'lı teröristlere Azerbaycan üniforması giydirildi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alırken, Ermenistan ordusunun hezimeti de sürüyor.
Ermenistan ise çareyi terör örgütü PKK'yı Karabağ'a naklederek, savaştırmada arıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.
ERMENİ ASKERİNİN ÜZERİNDEKİ FORMA AZERBAYCAN'A AİT
Hacıyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı´nca, Ermenistan Savunma Bakanı´nın Ermeni askerleriyle birlikte bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Ermenistan Savunma Bakanı´nın yanında oturan çıplak ayaklı bir Ermeni askerinin üniformasının Azerbaycan askeri üniformasıyla aynıdır. Ermeni askerinin Azerbaycan askeri üniformasıyla aynı olmasının ciddi şüpheler uyandırmaktadır" dedi.
ERMENİSTAN-PKK'DAN KARABAĞ İÇİN KİRLİ PLAN
Öte yandan, Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken; Irak ve Suriye´de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK´lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenilmişti. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa´ya Suriye ve Irak´tan getirilen PKK´lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.
PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER
Şuşa´ya yerleştirilen söz konusu PKK´lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK´lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye´den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.
ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.
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