Pizza sevenler buraya! Restoran kalitesinde karışık pizza yapmanın 10 dakikalık sırrı!
Lezzet dolu bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin damak zevkine hitap edecek nefis bir karışık pizza tarifiyle karşınızdayız. Artık dışarıdan sipariş vermek yerine kendi pizzanızı yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz!
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Lezzetli bir pizza yapmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. İster akşam yemeği, ister özel bir davet için hazırlayın; karışık pizza tarifimizle mutfağınızda profesyonel şeflere taş çıkartacaksınız!
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MALZEMELER: HAMUR İÇİN GEREKENLER
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket kuru maya (veya 10 g yaş maya)
1 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3
SOS İÇİN GEREKENLER
2 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı domates püresi
1 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı fesleğen
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
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- 4
ÜST MALZEMELER
Rendelenmiş kaşar peyniri (200 g)
Dilimlenmiş sucuk
Dilimlenmiş salam
Mantar (ince dilimlenmiş)
Siyah zeytin
Kırmızı ve yeşil biber (ince dilimlenmiş)
Mısır
Domates (ince dilimlenmiş)
Mozzarella peynir (isteğe bağlı)
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HAZIRLIK: HAMURUN HAZIRLANIŞI
Bir kaba un, tuz ve şekeri koyun, karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp kuru maya ve ılık suyu ekleyin.
Zeytinyağını ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.
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SOSUN HAZIRLANIŞI
Bir kaseye domates salçası, püresi ve baharatları ekleyin.
Rendelenmiş sarımsak ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.
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- 7
PİZZANIN YAPIMI
Mayalanan hamuru unlu tezgahta açın ve yağlı kağıt serili tepsiye alın. Üzerine hazırladığınız sosu yayın.
- 8
Rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine serpiştirin. Ardından sucuk, salam, mantar, biber, zeytin, mısır ve domatesi sıralayın.
Son olarak mozzarella peynir eklemek isterseniz en üste koyabilirsiniz.
- 9
PİŞİRME
Önceden ısıtılmış 200°C fırında, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kenarları kızardığında ve peynir eriyip hafif kızardığında pizzanız hazır!
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