Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 116,84 puan ve yüzde 1,12 artarak 10.588,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.569,23 ve en yüksek 10.739,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,57 yükselişle 10.739,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,66, hizmetler endeksi yüzde 2,39, sanayi endeksi yüzde 2,35 ve teknoloji endeksi yüzde 2,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 312,50 puan ve yüzde 2,74 kazançla 11.725,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86'sı prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 355 DOLAR Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 355 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,9 artarak 2 milyon 475 bin liraya yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 43,15'ten gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,5483 lira, satışta 32,6787 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4352 lira, satışta 32,5652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 158,70 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 84,7 dolardan işlem görüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.