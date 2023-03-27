Piyasalarda gün sonu

AA

BIST 100 endeksi, güne 32,81 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 5.064,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.997,80, en yüksek 5.074,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 4.997,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 51,59 puan ve yüzde 0,93 düşüşle 5.486,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU​​​​​​​ 1.956,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.956,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 kazançla 1 milyon 219 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0546 lira, satışta 19,1310 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0237 lira, satışta 19,1000 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,01'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2270, dolar/yen paritesi de 131,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,9 artışla 76 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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