Piyasa raporu (24 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.305,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,88 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EMNIS,DURDO,YBTAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BALAT,ATEKS,DERHL oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (17.191.499.377.25 TL), THYAO (16.540.578.487.25 TL), ISCTR (15.259.932.674.94 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Mart 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,71 artarak 38,00 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 41,08 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (24 Mart 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,42 değer kaybederek 3.009,48 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,01 değer kaybederek 3.679,11 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.015,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.987,78 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,57 değer kazanarak 88.189,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,71 yükselerek 2.085,26 dolardan işlem gördü.