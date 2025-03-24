Piyasa raporu (24 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (24 Mart 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,88 değer kazanarak 9.305,10 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,71 yükselerek 38,00 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 ile 3.679,11 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.305,10 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,88 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EMNIS,DURDO,YBTAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BALAT,ATEKS,DERHL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (17.191.499.377.25 TL), THYAO (16.540.578.487.25 TL), ISCTR (15.259.932.674.94 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
53.95 ₺
|
0.37 %
|
17.191.499.377
|
303.00 ₺
|
6.04 %
|
16.540.578.487
|
12.31 ₺
|
1.99 %
|
15.259.932.675
|
24.20 ₺
|
0.50 %
|
14.558.750.350
|
414.00 ₺
|
1.10 %
|
10.117.876.600
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
341.00 ₺
|
10.00 %
|
3.697.350
|
3.52 ₺
|
10.00 %
|
28.103.682
|
169,822.50 ₺
|
10.00 %
|
13.415.978
|
93.50 ₺
|
10.00 %
|
12.380.507
|
57.80 ₺
|
9.99 %
|
367.619.748
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
43.78 ₺
|
-9.99 %
|
7.446.908
|
100.20 ₺
|
-9.97 %
|
787.973
|
34.36 ₺
|
-9.96 %
|
439.480.585
|
7.52 ₺
|
-9.94 %
|
73.112.039
|
27.60 ₺
|
-9.80 %
|
921.538.306
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Mart 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,71 artarak 38,00 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,16 yükselerek 41,08 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,00 ₺
|
0,71 %
|
E
|
41,08 ₺
|
0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Mart 2025 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,42 değer kaybederek 3.009,48 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,01 değer kaybederek 3.679,11 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.015,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.987,78 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.009,48 ₺
|
-0,42 %
|
3.679,11 ₺
|
-0,01 %
|
23.987,78 ₺
|
-0,01 %
|
6.015,34 ₺
|
-0,01 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,57 değer kazanarak 88.189,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,71 yükselerek 2.085,26 dolardan işlem gördü.