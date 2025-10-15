Piyasa raporu (15 Ekim 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (15 Ekim 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 41,84 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,43 ile 5.649,08 liraya çıktı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BALAT,HURGZ,TEHOL, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOFRB,BVSAN,MARMR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.607.356.284.25 TL), EREGL (7.591.540.594.46 TL), YKBNK (7.262.691.453.02 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
300.75 ₺
|
-0.41 %
|
12.607.356.284
|
27.70 ₺
|
6.70 %
|
7.591.540.594
|
28.34 ₺
|
-1.46 %
|
7.262.691.453
|
118.80 ₺
|
-0.59 %
|
7.259.802.377
|
207.50 ₺
|
-2.12 %
|
6.875.857.689
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
70.40 ₺
|
10.00 %
|
5.425.675
|
6.93 ₺
|
10.00 %
|
79.904.595
|
61.60 ₺
|
10.00 %
|
3.948.392.580
|
18.08 ₺
|
9.98 %
|
106.347.996
|
18.19 ₺
|
9.98 %
|
6.062.436
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
143.40 ₺
|
-9.98 %
|
1.291.300.985
|
136.70 ₺
|
-9.95 %
|
535.749.715
|
5.35 ₺
|
-9.93 %
|
215.972.064
|
3.34 ₺
|
-9.73 %
|
4.788.301.539
|
140.00 ₺
|
-9.50 %
|
1.215.950.093
Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ekim 2025 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 41,84 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 48,70 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,84 ₺
|
0,05 %
|
E
|
48,70 ₺
|
0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (15 Ekim 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 1,42 artış ile 4.201,67 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,43 yükselişle 5.649,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.236,25 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.832,00 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.201,67 ₺
|
1,42 %
|
5.649,08 ₺
|
1,43 %
|
36.832,00 ₺
|
1,43 %
|
9.236,25 ₺
|
1,43 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,28 değer kaybederek 111.299,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,81 düşerek 4.017,79 dolardan işlem gördü.