Piyasa raporu (05 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (05 Mart 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 36,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 değer kaybederek 3.417,60 liraya düştü.
05 Mart 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,94 yükseliş ile 10.188,85 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DIRIT,MIATK,LUKSK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,PEHOL,SEGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.459.063.876.50 TL), AKBNK (11.096.430.189.75 TL), EREGL (9.411.836.043.44 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
326.25 ₺
|
2.84 %
|
15.459.063.877
|
73.10 ₺
|
1.32 %
|
11.096.430.190
|
23.74 ₺
|
7.71 %
|
9.411.836.043
|
31.48 ₺
|
0.83 %
|
9.257.074.872
|
161.30 ₺
|
6.33 %
|
9.057.821.509
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.20 ₺
|
10.00 %
|
6.144.304
|
36.08 ₺
|
10.00 %
|
1.861.249.807
|
88.00 ₺
|
10.00 %
|
71.656.429
|
3.30 ₺
|
10.00 %
|
14.992.894
|
8.69 ₺
|
10.00 %
|
49.681.662
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.19 ₺
|
-10.00 %
|
1.325.250.956
|
4.95 ₺
|
-10.00 %
|
25.960.660
|
30.26 ₺
|
-9.99 %
|
188.960.546
|
9.56 ₺
|
-9.98 %
|
194.028.526
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mart 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 36,45 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,21 yükselerek 39,22 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,45 ₺
|
0,00 %
|
E
|
39,22 ₺
|
1,21 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Mart 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,00 değer kazanarak 2.917,91 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,01 değer kaybederek 3.417,60 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.587,78 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.282,76 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.917,91 ₺
|
0,00 %
|
3.417,60 ₺
|
-0,01 %
|
22.282,76 ₺
|
-0,01 %
|
5.587,78 ₺
|
-0,01 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 8,29 artış ile 88.464,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,88 yükseliş ile 2.180,96 doları buldu. Brent Petrol ise 69,19 dolar