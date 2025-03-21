Piyasa kapanışı: 21 Mart 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Mart 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -7,81 değer kaybederek 9.044,64 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,28 yükselerek 37,91 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,62 ile 3.679,94 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Mart 2025 Cuma tarihinde günü 9.044,64 puanla bitirdi, günlük düşüş -7,81 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YBTAS,RUBNS,AVGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MARKA,ESCAR,INVES oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.403.964.181.50 TL), AKBNK (11.799.822.105.90 TL), YKBNK (11.538.514.337.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
285.75 ₺
|
-7.22 %
|
15.403.964.182
|
53.75 ₺
|
-9.97 %
|
11.799.822.106
|
24.08 ₺
|
-9.95 %
|
11.538.514.337
|
409.50 ₺
|
-9.95 %
|
7.880.431.292
|
110.50 ₺
|
-5.96 %
|
7.801.861.927
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
154,385.00 ₺
|
10.00 %
|
5.712.245
|
24.44 ₺
|
9.99 %
|
197.906.691
|
8.85 ₺
|
9.94 %
|
29.779.854
|
129.30 ₺
|
9.67 %
|
5.129.982.999
|
44.50 ₺
|
9.44 %
|
8.769.990
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
60.75 ₺
|
-10.00 %
|
19.857.568
|
49.32 ₺
|
-10.00 %
|
35.595.013
|
197.10 ₺
|
-10.00 %
|
41.747.106
|
47.16 ₺
|
-10.00 %
|
764.031.578
|
2.34 ₺
|
-10.00 %
|
35.609.392
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mart 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,28 yükselerek 37,91 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,18 yükselerek 41,19 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,91 ₺
|
0,28 %
|
E
|
41,19 ₺
|
0,18 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Mart 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,01 :artarakazalarak 3.014,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,62 düşüş sonucu 3.679,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,62 düşerek 6.016,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 23.993,18.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.014,09 ₺
|
-1,01 %
|
3.679,94 ₺
|
-0,62 %
|
23.993,18 ₺
|
-0,62 %
|
6.016,70 ₺
|
-0,62 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,21 azalış ile 83.756,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,76 düşüş ile 1.948,53 doları buldu. Brent Petrol ise 72,02 dolar