Piyanist Can Saraç'a İtalya'da büyük ödül

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Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam eden 16 yaşındaki piyanist Can Saraç, önceki gün İtalya'da büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın dörtbir yanından 16-30 yaş arası piyanistlerin katıldığı Piyano Akademi Eppan'da büyük ödül olan 'Arturo Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

Sosyal medya hesabında ödülle ilgili açıklama yapan genç piyanist, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti: "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam..."

Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! :) İtalya'da bu Cumartesi düzenlenen Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanarak birinci oldum! Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını başarılarımızla kutlamaya devam. pic.twitter.com/udb3Ot0LVu — Can Saraç (@CanSaracPianist) November 5, 2023